"Nelle ultime settimane l’abusivismo commerciale a Vasto ha assunto proporzioni dilaganti con un grave danno economico per le attività commerciali e per l’immagine turistica del nostro territorio.

Il permissivismo con cui le istituzioni sembrano addirittura incoraggiare tale attività, anziché contrastarne con fermezza la proliferazione e la diffusione, evidenzia l’assoluta inadeguatezza dei controlli e degli interventi di sequestro messi finora in atto". Lo afferma Marco Corvino, presidente di Vasto in centro, il consorzio che raggruppa gli esercenti della città antica.

"E’ quanto mai importante che una volta per tutte i diritti delle attività commerciali di Vasto siano tutelati anche per non rendere vani tutti gli sforzi che il consorzio sta facendo per rendere accogliente la città.

Inoltre, Vasto in Centro vuole evidenziare, ancora una volta e con rammarico, che è stata disattesa la richiesta di mezz’ora in più di musica per ridurre il gap tra la marina ed il centro storico riguardo gli orari di intrattenimento musicale, visto che le località limitrofe a Vasto hanno adottato misure più permissive. La richiesta era stata avanzata per un periodo limitato (fine luglio e tutto agosto) garantendo il rispetto delle esigenze dei residenti ed il livello massimo di decibel. Questa penalizzazione è confermata dalla constatazione di tutta la stagione estiva fino ad oggi che dopo mezzanotte la gente abbandona il centro storico per altre aree ben più attrattive".