Partenze ore 9.15 da Piazza Rossetti (Vasto) e da Piazza Fiume (Vasto Marina).

Partiremo tutti insieme in bicicletta con due gruppi, uno da Vasto e l'altro da Vasto Marina e, con un'allegra pedalata, raggiungeremo la bellissima spiaggia di Punta Penna dove passeremo l'intera giornata. Beneficeremo di ombrelloni gentilmente messi a disposizione della Coop. Cogecstre e di un rinfresco (panino, acqua fresca e caffè) preparati dall'associazione Amici di Punta Aderci.

Ci rilasseremo in spiaggia, chiacchiereremo, ci divertiremo e alle ore 19 torneremo verso Vasto e Vasto Marina. Per chi non se la sentirà di pedalare, al ritorno sarà disponibile un bus-navetta con un portabici. La quota di partecipazione è di 5 euro (e comprende anche l'opzione bus-navetta i cui posti sono limitati a 29). Prenotatevi presto e comunque entro venerdì 2 agosto ore 18.

Per info e contatti: Alberto (338.9675721) Lello (3204709022)

FIAB Vasto Pedala: fiabvastopedala@gmail.com

Fiab Vasto Pedala