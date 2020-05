Inaugurata a Vasto presso la casa-museo del B&B Piccolo Circolo Garibaldino in vico Sinello, nel centro storico, la mostra dell’ultimo quadro dell'artista vastese Nicola Palizzi, ritrovato grazie a Stefano D’Adamo, milanese di origini vastesi, che lo ha scoperto proprio a Milano e fatto tornare a casa.

Proviene dalla Galleria d'arte Enrico di Milano, fra le più famose d’Italia, che ha reperito l’opera da una appartamento privato in città.



Il quadro, olio su tela cm.35,9 X 54,9, intitolato “Veduta di Vasto” (scritto sul telaio) è datato 1853, firmato in basso a destra N. Palizzi 1853.



Il telaio evidenzia anche la traccia di una etichetta strappata, indizio che fa pensare alla partecipazione ad una mostra. L’opera non presenta difetti, non e’ stato necessario nessun intervento di restauro se non la pulitura.



Non è stato possibile recuperare la cornice originale quindi il dipinto è montato in una cornice “adatta”. Il dipinto, sconosciuto ai più, è stato fatto pubblicare dalla Galleria d’arte Enrico sul catalogo Ottocento Vol. 39 dell’editore Metamorfosi ed e’ stato esposto con probabilità solo in occasione di un paio di mostre mercato in nord Italia (Parma - Il Mercante in Fiera, Milano - Fiera dell’Antiquariato). La Galleria “Enrico” tratta soltanto opere scelte, di grande livello e qualità garantendole con certificati fotografici firmati

Un tributo all'arte di Nicola Palizzi per portare la cultura a Vasto. Promotore dell'iniziativa è Francescopaolo D'Adamo, ex assessore alla Cultura, che ha messo a disposizione la location, tra i vicoli del borgo antico. La mostra resterà aperta fino al 9 agosto, tutti i giorni dalle 19.30 alle 23. Ingresso gratuito.

Per informazioni e prenotazione visite guidate tel. 339.2377705.