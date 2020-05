Il gruppo consiliare e il gruppo organizzativo del Pdl di Vasto organizzano per venerdì 2 agosto a Vasto Marina con inizio alle ore 18.30, presso il parco “Roberto Suriani” sul lungomare Ernesto Cordella, un incontro aperto a tutta la cittadinanza per dare il via ad una serie di consultazioni pubbliche con lo scopo di coinvolgere gli utilizzatori nelle proposte di miglioramento e valorizzazione degli spazi pubblici di Vasto che costituiscono il patrimonio comune di tutti gli abitanti e i fruitori della città.

“Iniziamo questo percorso dai luoghi frequentati dai bambini, dai piccoli cittadini di oggi e futuri adulti del domani, più bisognosi di attenzione e dai loro genitori e nonni – affermano gli organizzatori -mediante l’incontro diretto con chi utilizza questo luogo analizzeremo le carenze e i punti di debolezza di questi spazi, le emergenze e quanto necessario per renderlo bello, utile e sicuro, raccoglieremo tutti i consigli e i suggerimenti dei cittadini, e successivamente a questa fase di confronto ci sarà una fase successiva di elaborazione delle proposte e spunti e verrà redatta una proposta progettuale di valorizzazione del parco dedicato al compianto Roberto Suriani.

La scelta di cominciare da questa location è data dalla stagione estiva e dal fatto che questo luogo è molto frequentato a tutte le ore dai piccoli e grandi in estate, e durante l'inverno nei giorni festivi. Come partito che si candida a tornare molto presto al governo della città e a ridare dinamicità ad un comune meraviglioso reso immobile da una sinistra litigiosa ed inconcludente, concepiamo il ruolo della minoranza non solo come evidenziazione delle lacune, ma foriera di proposte concrete e attuabili - concludono gli organizzatori - ed è nostra convinzione che le scelte che riguardano tutti i cittadini debbano essere condivise e non imposte dall'alto".