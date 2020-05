Ilyas Zeytulaev ex centrocampista, tra le altre, di Juventus, Reggina, Genoa, Pescara e Virtus Lanciano, non sarà tesserato, ma è con la Vastese da mercoledì perchè ha chiesto all'amico Daniele Avantaggiato, che lo ospita a casa sua, di potersi allenare con i biancorossi in attesa di una nuova sistemazione dopo la conclusione del rapporto che lo legava al Lanciano, sua ultima squadra.

Non è la prima volta che il calciatore uzbeko, classe '84, gioca all'Aragona. Nella stagione 2008/09 con la maglia del Pescara in Serie C1 aveva disputato le gare casalinghe nella prima parte di stagione nella struttura vastese, in attesa della conclusione dei lavori allo stadio Adriatico per i Giochi del Mediterraneo.

"Mi fa piacere essere qui - ha dichiarato Zeytulaev - grazie a Daniele ho avuto questa opportunità, ci conosciamo per essere entrambi Atleti di Cristo, la mia fidanzata è di San Salvo. Mi trovo bene, è un bel gruppo, il livello è buono, ma non c'è alcuna possibilità che io possa restare, sono in attesa di una nuova squadra, ho già avuto dei contatti, non so ancora se in Italia o all'estero, forse in Asia, vedremo, nel frattempo mi tengo in forma".

Anche Avantaggiato è contento di aver rivisto l'amico: "Ci siamo conosciuti due anni fa a Lanciano per via della nostra fede in comune ed è nata una bella amicizia. In questi giorni lo ospito a casa mia e visto che vuole tenersi in forma in attesa di un nuovo ingaggio mi ha chiesto se poteva allenarsi con noi, non ci sono stati problemi".

Per quanto riguarda la squadra proseguono gli allenamenti agli ordini di mister Di Santo e del preparatore atletico Nanni, doppia seduta per tutta la settimana, sabato 3 agosto è in programma alle 17.30 un'amichevole in famiglia tra due squadre composte da giocatori della Vastese. L'umore è alto, anche in questa stagione si riparte da un gruppo solido che si allena con buona applicazione, con loro in prova il '95 Silverio. L'amichevole contro la Virtus Lanciano si giocherà giovedì 8 agosto alle ore 18.00 all'Aragona, chi è in possesso dell'abbonamento entrerà gratis, altrimenti i prezzi sono per la curva 5 euro e 10 euro per la tribuna. Sulla propria pagina Facebook la società ha comunicato l'esito ufficiale del sondaggio per la maglia della prossima stagione, ha vinto il modello a stisce verticali strette biancorosse. Potrebbe essere pronto per l'amichevole contro il Lanciano e sarà subito messo in vendita, ma solo su prenotazione. Lo sponsor sarà la Banca Popolare dell'Emilia Romagna (Bper), gruppo nel quale è confluita la Bls.

Sul fronte mercato il centrocampista argentino Casim sembra aver convinto tutti, la società ha provveduto a trovargli un alloggio in città, a questo punto sembra difficile che se lo lasci scappare. Si attendono novità da San Salvo, gli obiettivi sono sempre i soliti noti: Spagnuolo e Veron, con loro il primo posto sarebbe assolutamente alla portata in concorrenza con Avezzano e San Nicolò. Nel frattempo sono state ripescate in Eccellenza l'Acqua&Sapone allenata dal vastese Giuseppe Naccarella e la Rosetana. In Serie D andranno Gulianova e Angolana.

In coppa la Vastese è inserita nel girone con Altinrocca e U.S. San Salvo. Prima partita contro l'Altinrocca domenica 25 agosto alle ore 16.00. Nella seconda giornata, in programma domenica 1 settembre alle ore 16.00, riposa la squadra vincente, in caso di pareggio quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. La terza gara si gioca mercoledì 11 settembre alle ore 16.00 vedrà in campo le due squadre che non si sono mai affrontate.