"L'Assessore al Turismo e alla Cultura, nel prendere atto del mancato accordo con la Polizia Municipale, comunica che a decorrere dalla data odierna, non potranno più essere autorizzate ulteriori manifestazioni rispetto a quelle già programmate, verificandone di volta in volta la loro fattibilità".

E' questa nota stampa inviata da Palazzo di Città a destare preoccupazione per il prosieguo di una stagione estiva che fa fatica a decollare. La vicenda del mancato accordo tra corpo di Polizia Municipale e amministrazione comunale è ormai nota. Una situazione che si ripete ogni anno e che nelle ultime settimane sta portando alla luce il malessere degli agenti.

Anche l'ultimo incontro tra i rappresentanti sindacali del comando di Piazza Rossetti e l'amministrazione non ha prodotto risultati. Quindi, finchè non verrà raggiunto un accordo, la Polizia Municipale non sarà presente in città nelle ore notturne.

Senza gli agenti non c'è controllo sull'isola pedonale di Vasto Marina e l'ordine pubblico è affidato unicamente alle altre forze dell'ordine che pure si trovano a dover fronteggiare carenze di organico. E così a rischio ci sono le manifestazioni estive, in particolare quelle che richiamano un gran numero di partecipanti. "Ho preso atto del mancato accordo - commenta Sputore -. Questo crea un problema in termini di sicurezza per i compiti che sono ad appannaggio della Polizia Municipale, come la viabilità. Continuo a ricevere richieste per manifestazioni, ma stando così le cose non possiamo inserire altri appuntamenti oltre a quelli già presenti in calendario".

Ma anche per quelli già programmati c'è il rischio di non poter concedere le autorizzazioni. "Dobbiamo avere la certezza che le manifestazioni si svolgano con il giusto controllo - commenta Sputore - per il bene dei cittadini e della città. Io mi auguro che al più presto si arrivi alla soluzione della vicenda, altrimenti potrebbbero esserci problemi per gli eventi già in programma".

Sputore non aggiunge altro, per non creare allarmismi, ma con questi presupposti anche il prossimo appuntamento con la Notte Rosa potrebbe saltare, così come potrebbero esserci problemi per la gestione di serate di 15 e 16 agosto.