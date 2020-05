Domani alle ore 21.00 in piazza San Vitale appuntamento da non perdere quello realizzato dal Circolo Anziani di via Toti il quale presenterà uno spettacolo con contenuti teatrali e musicali che non mancherà di suscitare emozione e sorrisi tra il pubblico presente, che si spera sia numeroso.

Lo spettacolo teatrale prevede tre sketch: “A Livella”, “Chi lascia la strada vecchia per la nuova…” (Enzo Marzochetti e Angelo Pagano) e “La scuola e la giustizia” tratto da “La Porte de la terre” (Angelo Pagano). L’esibizione teatrale sarà contaminata da un intreccio di presenze canore con cantanti che hanno frequentato il corso musicale del Centro Anziani.

Per l’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini è la dimostrazione “di come sia stato qualificato e rinnovato l’impegno del Centro Anziani in quest’ultimo anno, accogliendo centinaia di iscritti che hanno frequentato le diverse attività sia sociali che culturali. L’appuntamento con la piazza sarà un motivo in più di gioia e di soddisfazione per chi ha frequentato la struttura comunale e che potrà dimostrare in pubblico il lavoro svolto mettendosi in gioco. Un grazie a tutti coloro che hanno curato i corsi".