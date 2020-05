L'assessore Marco Marra comunica che nell’ambito del progetto regionale “Wi-FI Free”, il Comune di Vasto si è dotato in tempi strettissimi della copertura wi-fi per la connessione a internet gratuita sul litorale. Sono già attivi gli hot spot che danno copertura di rete sul tratto di spiaggia che va dal monumento alla bagnante all’Oasi dell’anziano.



"Nel giro di una settimana - si legge nella nota - sarà coperto anche il resto della spiaggia vastese fino al torrente Buonanotte, oltre che la copertura della spiaggia di Punta Penna. Sfruttando la tecnologia wi-fi, stiamo valutando a costo zero anche la possibilità di videosorvegliare la via del consorzio industriale dove parcheggiano i turisti e dove spesso si verificano furti con scasso alle auto. L’intervento di copertura Wi Fi è coperto da un finanziamento regionale a costo zero per l’amministrazione comunale".