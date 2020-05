Venerdì 2 agosto e sabato 3 agosto dalle ore 19,45 in poi presso la stupenda location dell'Oratorio dei Salesiani in Via S.Domenico Savio a Vasto, si terrà l'ottava edizione di Pesce in sagra e non solo.

Cavatelli ai frutti di mare, frittura mista di pesce, pepata di cozze, timballo di alici, arrosticini, panini con salsicce, papatine, cocomeri, scrippelle, cornetti ripieni uniti a Zumba Party, Dance 80-90, Balli di Gruppo e Caraibici, vi aspettano con prezzi accessibilissimi, con 1.000 posti a sedere e tanti comodi parcheggi.

Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, il nostro slogan è Basta poco per donare tanto e con il poco di tutti potremo realizzare tanto di tutto.