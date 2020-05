Niente stipendi di maggio, giugno e luglio, né contributi. La Silda spa non ha pagato i lavoratori, né ha versato le quote contributive a Previmoda, il fondo pensionistico complementare del tessile-calzaturiero. Si carica di tinte fosche il già inquietante quadro della situazione che sono costretti a subire gli operai della ex Golden Lady di Gissi.

E' un documento a comunicare che è morosa la società del gruppo Del Gatto, di proprietà di Daniele Di Battista e della moglie Silvia Del Gatto. Si tratta della lettera che il presidente di Previmoda ha firmato e fatto recapitare ai dipendenti dell'azienda della Val Sinello: "Informiamo che l’azienda Silda Spa, nonostante i nostri ripetuti solleciti, non ha provveduto a effettuare il versamento della contribuzione relativa al primo trimestre 2013. Questa inadempienza da parte della sua azienda non consente al Fondo di valorizzare nei tempi dovuti i contributi relativi alla sua posizione previdenziale".

Ma, in base a quanto si è appreso, l'inadempimento del gruppo marchigiano riguarderebbe anche i mesi successivi. Le promesse non sono state mantenute. Dopo aver presidiato la fabbrica giorno e notte, i lavoratori rimangono ancora una volta con un pugno di mosche. Ma l'accordo, nero su bianco, è chiaro: la Silda deve provvedere a saldare tutta la cifra entro la mezzanotte di oggi. Altrimenti dovrà pagare comunque. E con gli interessi di mora.