Via libera da parte del Consiglio regionale d'Abruzzo della legge, in 9 articoli, sul turismo per nudisti promossa dal consigliere Ricardo Chiavaroli (Pdl) e sottoscritta da Maurizio Acerbo (Rifondazione comunista), Nicola Argirò (Pdl), Carlo Costantini (Idv), Camillo D'Alessandro (Pd), Gianfranco Giuliante (Pdl), Marinella Sclocco (Pd), Emilio Nasuti (Pdl). (Ansa)

Naturismo a Vasto - Accogliendo a primavera un convegno naturista, l'amministrazione ha candidato la riserva naturale di Punta Aderci a meta per nudisti.

La notizia del 2 maggio - A distanza di quattro mesi dal Capodanno per nudisti, a Vasto arriva primo Raduno naturista d'Abruzzo. La nudità a contatto con la natura: è una filosofia di vita per gli iscritti all'Anab, Associazione naturista abruzzese, che conta già centinaia di praticanti. Nell'ambito dell'iniziativa, è inserito il convegno sul tema Il turismo come opportunità, cui sono intervenuti gli assessori regionale e provinciale al Turismo, Mauro Di Dalmazio e Remo Di Martino, il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, il presidente di Ecotur, Enzo Giammarino, e il presidente dell'Anab, Stefano Daniele, che ha spiegato come il contatto diretto con la natura possa diventare un'opportunità turistica per le città come Vasto, che hanno splendidi paesaggi naturali.