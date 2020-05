C’erano una volta isole pedonali:

"L'ordinanza sull'isola pedonale a Vasto Marina c'è ancora. Io, anche di fronte al diniego dei vigili, non la toglierei. Anche se l'esperienza insegna che in altre zone, senza presidio, le regole vengono violate: ad esempio, via Buonconsiglio e in via Naumachia sono aree pedonali urbane dalle 20 alle 2, ma il divieto non viene rispettato", commenta Marco Marra, assessore alla Viabilità, di fronte a una trattativa ferma al punto di partenza: la polizia municipale di Vasto non farà il turno di notte neanche nella fase calda dell'estate 2013.

Diccap-Sulpm e Uil, i sindacati dei fischietti, lo hanno già fatto sapere chiaramente: se l'amministrazione comunale non fa marcia indietro sui tagli agli stipendi e non prende provvedimenti sulla sicurezza degli agenti, di fronte a sé troverà un muro. Neanche un vigile sarà disposto a svolgere terzo turno che, in base al progetto elaborato dal Comune, si deve fare su base volontaria, per una cifra complessiva pari a 18mila euro da ripartire tra il personale del Comando di piazza Rossetti.

Le notti calde - E' un problema di sicurezza. Ad agosto le serate a rischio sono almeno tre: Notte Rosa, 15 e 16 agosto. Visto il pienone che si prevede, la zona centrale della riviera dovrà essere comunque interdetta al traffico, in particolare nella no-stop dell'8 agosto, quando ci saranno spettacoli ovunque e tavolini in mezzo alla strada. "In quella circostanza la chiusura al traffico è garantita", annunciava ieri pomeriggio Marra. Nella Notte Americana del 26 luglio, sono stati i commercianti a pagare il servizio di vigilanza privata.

Lo conferma oggi un comunicato ufficiale del municipio: "In occasione della Notte Rosa, in programma a Vasto Marina giovedì 8 agosto, chiusura al traffico, con divieto di sosta e transito, dalle ore 17 alle 6 del mattino successivo in Viale Dalmazia (dall'intersezione con Via Martiri istriani) , Lungomare Cordella e Corso Zara, con possibilità di accesso al parcheggio di Piazza Fiume, area ex tracciato ferroviario. La musica dal vivo potrà essere effettuata fino alle 5 del mattino.

Le operazioni di carico e scarico riservate alle attività commerciali potranno essere effettuate entro e non oltre le ore 18,30".

Abusivismo - Intanto l'abusivismo commerciale dilaga: in lungomare Cordella, decine di stranieri irregolari piazzano la loro mercanzia ogni sera. Dopo le proteste veementi degli esercenti dei gazebo in legno del vicino lungomare Duca degli Abruzzi, va all'attacco anche Fratelli d'Italia, che critica aspramente la Giunta Lapenna: “Nonostante l’impegno preso in Consiglio comunale, secondo il quale sindaco e amministrazione si sarebbero dovuti impegnare a potenziare i controlli della polizia municipale con l’attivazione del servizio serale, per imprimere un giro di vite all’abusivismo commerciale, nulla ancora si è mosso. La situazione a Vasto Marina ed in particolare sul lungomare Cordella, va peggiorando di giorno in giorno. FdI rivolge al primo cittadino un invito "a chiudere al più presto la trattativa con i vigili urbani per garantire un servizio che qualora non venga istituito in questa estate 2013, rappresenterebbe una novità negativa. Tra un mese la stagione estiva turistica terminerà e non si fa ancora nulla per assicurare la tutela dei commercianti onesti".