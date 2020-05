Nato a Teramo nel 1987 (cm 190, ruolo 2, Rochy per gli amici)) fra le numerose richieste ricevute ha scelto Vasto e giocherà con la canotta bianco rossa ritrovando coach Di Salvatore che ne conosce capacità e tecnica per averlo già allenato.

Ben noto negli ambienti cestistici per le sue presenze in campionati di categoria (fra serie B e C), lo presentiamo al pubblico vastese ricordando uno dei suoi fiori all’occhiello: nel debutto con la maglia dell’Umbertide, in DNC del campionato ultimo scorso, mette a referto 33 punti nella vittoria della compagine umbra in quel di San Vincenzo, realizzando 4/6 da 2 punti, 4/7 da 3 e 13/20 dalla lunetta con l’aggiunta di ben 10 falli subiti, 37 minuti giocati con 25 di valutazione.