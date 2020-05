Venerdì 2 agosto, alle ore 21,00, nella sala Vittoria Colonna di Palazzo d'Avalos, verrà inaugurata, a cura del Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino dal Vasto” la mostra documentaria:

I nostri 40 anni di polifonia

Mostra documentaria - proiezioni - concerti

Seguirà alle ore 22,00, nei Giardini di Palazzo d'Avalos, il concerto:

Il Folclore d'Abruzzo

In questa occasione verrà presentato al pubblico il CD Ci stave 'na vote che racchiude 14 brani della migliore tradizione popolaresca abruzzese.

La mostra, che resterà aperta al pubblico tutti i giorni, dalle ore 18,00 alle ore 24,00, fino a giovedì 8 agosto, attraverso manifesti, locandine, attestati, premi, foto ed altro vuole ripercorrere i 40 anni dell'associazione.

Inoltre tutte le sera a partire dalle ore 21,30, all'interno della sala Vittoria Colonna, verranno proiettati i video relativi alle tappe più significative dell'attività concertistica ed associativa del coro.

Giovedì 8 agosto alle ore 22,00 nei Giardini di Palazzo d'Avalos, a conclusione della settimana, verrà proiettata l'operetta dialettale “ Core me' ” che il coro ha portato sulle scene nel 1988.

La mostra sarà l'opportunità per tanti ex cantori del CPH e del Piccolo Coro Histonium di rivedersi in vecchie foto o video, e magari l'occasione per provare a suscitare interesse e curiosità in quanti vorranno avvicinarsi a questa realtà.