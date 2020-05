Il fatto che si tratti del secondo incendio scoppiato nel giro di una settimana nel medesimo punto lascia qualche sospetto. Vigili del fuoco di Vasto e gruppo comunale di protezione civile sono intervenuti ieri sera a domare il rogo che stava divampando a Punta Penna, lungo la costiera nord di Vasto, su un terreno che si trova tra il camping La grotta del saraceno e lo stabilimento Ecofox, l'industria che produce biodiesel in via Osca.

Le fiamme, che hanno aggredito una superficie incolta occupata prevalentemente da canneto, sono state circoscritte in due ore dalle squadre in azione scongiurando ogni pericolo, ma rimane un grosso punto interrogativo sulle cause dell'incendio.

Intanto, col caldo torrido di questi giorni, si moltiplicano gli allarmi in tutto il Vastese. Nella sola giornata di domenica, i pompieri avevano domato cinque roghi.