Lunedì alle 16.30, in uno dei pomeriggi più caldi dell'anno, all'Aragona è iniziata ufficialmente la nuova stagione della Vastese davanti a circa una trentina di tifosi. Tante le facce nuove che si sono aggiunte ai confermati protagonisti della vittoria del campionato di Promozione.

Agli ordini del mister Di Santo 23 giocatori, assente solo il portiere Nicola Cianci che sarà disponibile da lunedì prossimo. Presente Soria che però non si è allenato in quanto appena rientrato dal Portogallo, dove ha preso parte al Mundialito di beach soccer con la nazionale italiana, per lui gol e terzo posto finale. Si è regolarmente allenato l'instancabile Triglione, che domenica con l'Udinese ha conquistato il terzo posto nel Super Eight insieme a Cianci. In gruppo anche Fabio Ricci, classe 1989, centrocampista centrale ex Notaresco e Guardiagrele, in prova.

Tra i dirigenti si sono visti al campo il consigliere regionale Antonio Prospero, il presidente Giorgio Di Domenico, il vicepresidente Luigi Salvatorelli, il direttore sportivo Alfonso Calvitti, il segretario Dino Monteferrante, Francesco Prospero, l'addetto stampa Nicola Salerni e lo speaker dello stadio Gianni Pacchiano.

La prima sgambata della stagione è durata poco più di un'ora e mezza, dello staff tecnico faranno parte anche il preparatore atletico Sergio Nanni e il preparatore dei portieri Giovanni Benedetti, saluta invece Michele Stivaletta che si occuperà solo della formazione Juniores impegnata nel campionato d'Elite. Da oggi per tutta la settimana è prevista la doppia seduta, alle 9.00 e alle 16.00 sempre all'Aragona. Nel week end probabile anche un'amichevole, forse contro lo United Cupello che disputerà il campionato di Prima Categoria. Contro la Virtus Lanciano si giocherà l'8 agosto alle 18.00 per evitare problemi di ordine pubblico considerata anche la concomitanza della partita con la Notte Rosa in programma a Vasto Marina.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione.



Portieri: Cialdini ('93), Cianci



Difensori: Stranieri, Catenaro, Cardone ('93), Berardi ('94), Triglione, Napolitano, Benedetti, D'Alessandro ('93)



Centrocampisti: Pantalone ('95), Di Santo ('94), Avantaggiato, Casim, Ayoub ('94), Piccinini ('95), Galiè ('93), D'Adamo ('95), Ricci



Attaccanti: Soria, Di Vito, Antignani, Torres, Finamore A. ('95), Balzano ('96)

Sondaggio maglia. La società ha permesso ai tifosi di votare in vari modi la maglia per la prossima stagione entro il 28 luglio. Su Zonalocale è arrivato primo il modello a strisce biancorosse verticali strette. Questi voti si andranno a sommare agli altri e contribuiranno a decretare quello che sarà il completo vincente.