Alle 17.00 al campo sportivo in località San Tommaso è partita la stagione del Vasto Marina che quest'anno sarà guidato da Luigi Baiocco, con lui nello staff il vice Antonio Maccione, il collaboratore tecnico Giancarlo Rapino e il preparatore atletico Vito Fioravante.

Gruppo numeroso, circa una trentina i giocatori, tra i quali alcuni in prova, oltre ai ragazzi che lo scorso anno hanno vinto il torneo regionale d'Elite con la juniores e sono arrivati ai quarti di finale nazionali.

A sorpresa c'era anche il difensore Damiano Menna, in passato monitorato dal Teramo, e seguito da molti club della zona. Il centrale non ha ancora firmato, ma tra lui e Lopez uno arriverà sicuramente, come ha ammesso anche la società. Inoltre il presidente Massimiliano Baccalà ha confermato che si farà un tentativo per ingaggiare Nando Giuliano, lo scorso anno in D al Termoli, che però si è allenato con il Real Tigre, squadra con la quale ha un particolare rapporto di amicizia. Al difensore verrà presentata un'offerta per convincerlo a tornare a giocare con il Vasto Marina, ma non è un'operazione facile.

Presenti tutti i nuovi acquisti: Consolazio, Della Penna, La Guardia, Puka, Benedetto, Colamarino, Florio, Lanzano. Oltre a loro in campo i ragazzi campioni regionali: Cesario, Pili, D'Alessandro, Piermattei, Stivaletta, Travaglini, Riella e Iammarino. Assente il portiere Bruno.

Della dirigenza c'erano Pino Travaglini, Pierpaolo Tognoni, Luca Grassi, Massimo Zappitelli, Giancarlo Zappitelli e Pasquale Cirulli.