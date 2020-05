Al campo sportivo di Vasto Marina anche il Real Tigre ha iniziato lunedì la preparazione in vista della prossima stagione. La squadra, ad eccezione di Nicola Sputore passato alla Virtus Cupello e Antonio Spadaccini che si è ritirato, è la stessa della vittoriosa stagione in Prima Categoria, con l'aggiunta del portiere Giacomo Farina ('93), dei difensori Antonio Cieri ('94), Moreno Rosati ('95), Christian Lanfranchi ('90), Mirko Monteferrante ('91), del centrocampista Christian Di Laudo ('95) e degli attaccanti Angelo Di Stefano ('94), Matteo Di Giorgio ('95) e Mirko Di Matteo ('91).

In gruppo, oltre ad alcuni giocatori in prova, anche Nando Giuliano, in ottimi rapporti con la squadra della presidentessa Simonetta Baiocco, che si allenerà con i tigrati in attesa di una nuova sistemazione per la prossima stagione. Ad aiutare Antonio Liberatore quest'anno ci saranno Amedeo Nanni, Antonio Chiavaro, Fernando Sottolana, Simone Di Domenico, Giovanni Trentino, Rossano Torino, il direttore sportivo Marco Sisti e il dirigente Pierluigi Sabatini.