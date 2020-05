"Premettendo che sono un'amante degli animali e che in casa ho due tartarughe, un cane, un gatto e un canarino, trovo irrispettoso nei confronti dei bagnanti e dei turisti lo scempio che in questi giorni si ripete lungo il nostro litorale". Lo afferma, scrivendo a ZonaLocale.it, M.A., nostra lettrice.

"Non è ammissibile trovarsi a riva e imbattersi in padroni sconsiderati che permettono ai loro cani di passeggiare senza guinzaglio, senza sacchetti e paletta per la raccolta delle feci e permettere ai loro fidati amici di condividere un bagno rinfrescante con i bagnanti. Dato che l'ordinanza vieta l'accesso ai cani, mi domando dove sono i vigili quando servono? Mi è stato risposto che non si può controllare tutta la spiaggia. Eh già... però voglio vedere se uno dei cani in questione provasse a far pipì sul bordo della piscinetta gonfiabile dei loro figli cosa potrebbe succedere. Possibile che non sia possibile creare un' area dedicata per chi voglia portare il prorio amico a quattro zampe in spiaggia?".