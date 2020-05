"La difficoltà a garantire l'irrigazione dei campi nei giorni più caldi dell'anno è la dimostrazione dell'incapacità amministrativa". Nuovo affondo delle organizzazioni degli agricoltori ed ennesima richiesta di dimissioni nei confronti di Fabrizio Marchetti, presidente del Consorzio di bonifica Sud, che ha sede a Vasto e competenza su un'ampia area comprendente due terzi della provincia di Chieti.

L'accusa - Coldiretti, Cia e Copagri "chiedono il rispetto della legge, dello statuto e il ripristino della legalità in un ente che sta vivendo una paralisi amministrativa tra le più pesanti degli ultimi dieci anni. E' inammissibile - affermano le associazioni professionali di categoria - che, a distanza di quattro mesi dalla richiesta inoltrata dalla maggioranza dei consiglieri (6 su 11) ai fini della convocazione del consiglio dei delegati con all'ordine del giorno le dimissioni del presidente, il consiglio venga convocato su altre questioni dal presidente, che così rimane attaccato alla poltrona senza risolvere alcuna emergenza. La difficoltà a garantire l'irrigazione dei campi nel Sangro nei giorni più caldi è la dimostrazione - sostengono - dell'incapacità amministrativa.

Non è colpa delle organizzazioni professionali se il bilancio di previsione 2012 non è stato mai approvato e se il piano di dismissione dei beni non è mai partito".

Secondo Coldiretti, Cia e Copagri, "sono venute a mancare le garanzie democratiche all'interno del consorzio, cancellando il diritto di rappresentanza, annullando l'autogoverno e accumulando 14 milioni di euro di passività. Non parteciperemo più al consiglio dei delegati fino a quando ci sarà un passo indietro del presidente, che prenda atto del suo fallimento e dia ad altri la possibilità di amministrare in modo chiaro, trasparente e democratico, in modo da gestire i servizi alle aziende agricole".