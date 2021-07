La Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello propone a luglio per bambini e ragazzi del territorio il laboratorio "Lettura creativa", patrocinato dal Comune di Cupello, dalla Fondazione Malagutti Onlus e in collaborazione con Diritti a Colori. Intende promuovere nel bambino lo sviluppo di un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il libro offrendo l'opportunità di diventare un futuro bravo lettore, trasmettendo il piacere della lettura anche in chi non è ancora in grado di leggere.



La mission è quella di fare acquisire le competenze necessarie per instaurare un rapporto attivo, creativo e costruttivo con il libro che verrà presentato: come oggetto di relazione affettiva; come strumento per trasmettere calore, aprirsi alla fantasia e per imparare a vivere l'ascolto e l'empatia; come mezzo per dare spazio al sentimento di stupore e meraviglia insito in ogni bambino.



Il laboratorio sarà qualificato con molteplici attività: lettura d''immagini, lettura creativa, lettura ad alta voce, realizzazione di book creativi. Inoltre vuole essere una sfida pedagogica per offrire ai bambini tempi distesi, spazi strutturati e attenzione all'ascolto, in una società troppo spesso legata a ritmi frenetici e distrazioni esageratamente strutturate e tecnologiche che impediscono il naturale sviluppo del pensiero creativo, del dialogo e della riflessione.





Angela Di Fabio