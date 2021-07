Nella sala consigliare del Comune di Casalbordino, alla presenza del sindaco Remo Bello, c'è stato il giuramento di diversi componenti della protezione civile, che sono diventate guardie particolari giurate Arci Pesca Fisa per Casalbordino.

Il gruppo che si è creato sarà una sentinella di prevenzione ambientale e di controllo ittico nei laghi e fiumi del territorio. Hanno giurato davanti al sindaco Remo Bello: Tommaso Bucciarelli, Domenico Fornito, Luigi D’Agostino, Mauro Basilico, Maria Lorena Di Fonso, Giuseppe Marrollo, Fabio Picciotti, Guido Salerni, Gianluca Sangermano e Melizzi Alessandro.

Presenti Giuseppe Zappetti presidente dell’Arci Pesca Fisa di Chieti, Vincenzo Di Rito vicepresidente Arci pesca Fisa di Chieti, Vittorio Belfiglio Arci pesca Fisa di Chieti, Federico Di Toro referente locale Carlo Biancore componente dell’Arci pesca Fisa locale. Il sindaco Remo Bello ha ringraziato i presenti per la forte vocazione volontaria augurando loro un buon lavoro per la tutela del territorio rinnovando la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Tommaso Bucciarelli, presidente dei volontari della protezione civile Madonna dell’Assunta, ha voluto ringraziare il comandante provinciale Armando Ferrante, non presente per sopraggiunti motivi istituzionali. Dopo la foto di gruppo c'è stato un aperitivo conviviale per festeggiare il nuovo gruppo di volontari.