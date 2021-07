Sulla spiaggia della Beach Arena di Vasto, in un pomeriggio caratterizzato dalla pioggia, è iniziata la seconda edizione del Super Eight Tournament. Le dieci squadre si sono affrontate sabato pomeriggio, a partire dalle 15.00, nella prima delle tre giornate.

Nonostante il maltempo non sono mancati gol (44) e spettacolo. Subito in evidenza come prevedibile i grandi attaccanti presenti nella manifestazione, come bomber Pasquale Carotenuto della Roma, autore di una tripletta nella sfida contro i Cavalieri del Mare.



Ancora meglio è andato il suo compagno di squadra, l'argentino Federico Lopez-Hilaire che ne ha messe dentro 4, come Mattia Zambelli dell’Inter nella gara contro il Bari di De Vezze, vinta dai nerazzurri per 6-4, partita durante la quale è invece rimasto a secco l’attaccante vastese Paolo Di Giacomo, che nei prossimi due giorni avrà la possibilità di riscattarsi, a partire da oggi contro la Romagna.



A proposito di vastesi la sfida tra la Lazio di Massimo Marconato e l’Udinese di Mario Luongo, Nicola Cianci, Lorenzo Napolitano e Carlo Triglione è finita 5-3 per i romani, in gol per i biancolcelesti anche Diego Maradona Junior, il brasiliano Rui Mota (2) e Gianluca Marazza (2). Nell’Udinese in evidenza Amedeo Russo (2). Oggi la Lazio gioca contro il Soverato e l'Udinese contro il Prato.



Sfida ricchissima di gol quella tra Cavalieri del Mare-Roma è finita 5-9 grazie alle marcature dei già menzionati Carotenuto (3), Lopez-Hilaire (4) e Juninho (2) della Roma, mentre per i Cavalieri il più prolifico è stato Matteo Fiorentino (3). Prato-Genova è finita 3-2, Soverato-Romagna 4-3, in rete anche il giapponese Goto Takasuke.

Le partite nel dettaglio (A cura dell'ufficio stampa SuperEight)

Bari-Inter 4-6

L’Inter fatica ma vince all’esordio del SuperEight, battendo il Bari 6-4. La prima frazione di gioco si chiude con un inaspettato 2 a 0 per la formazione pugliese. Nel giro di 2 minuti, dal settimo al nono, le reti di D’Ursi e De Vezze freddano il portiere dei campioni d’Italia. Nel secondo tempo l’Inter accorcia le distanze con il gol di Ghilardi all’ottavo minuto, ma la risposta del Bari arriva 60 secondi dopo, con Colella. In un giro d’orologio succede di tutto: dal rigore trasformato dal capitano nerazzurro Polastri alla splendida rete di Santoro che ristabilisce le distanze, ed è 4 a 2 per il Bari. Al secondo minuto del terzo tempo il gol di Zambelli porta l’Inter sul 4-3 pochi secondi dopo i nerazzurri pareggiano i conti con lo stesso Zambelli. L’atmosfera si fa tesa anche a causa della stanchezza dovuta alla pioggia che cade insistentemente e rende la sabbia pesante. Finiscono i tempi regolamentari sul 4-4, ma l’extratime, il supplementare da 180 secondi, è tutto dell’Inter, che con due straordinari gol del solito Zambelli chiude i giochi, regalando ai campioni in carica i primi tre punti di quest’edizione.





Udinese-Lazio 3-5

Diego Armando Maradona con la maglia della Lazio. Al Super8 Beach Soccer succede anche questo. Chi pensa a un 'tradimento' del Pibe de Oro deve però ricredersi: in campo c'è il figlio Diego jr., neoacquisto dei biancocelesti, che con un gol degno della stirpe regala alla Lazio la prima vittoria stagionale sull’Udinese. Ad aprire le marcature al sesto minuto del primo tempo è Marazza che dopo solo 2 minuti raddoppia su rigore. Nel secondo tempo l'Udinese accorcia le distanze con Dal Compare ma la Lazio risponde e si porta sul 3-1 con Rui Mota, campione della nazionale brasiliana di beach soccer. Inizia il terzo e ultimo tempo e dopo il momentaneo 3-2 di Russo, ecco il gol del giocatore più atteso: Diego Armando Maradona Jr. con un destro da manuale su punizione che gonfia la rete. Alla fine sarà 5 a 3.





Prato-Genova 3-2

Il match tra i Bulls Prato e Genova si sblocca al decimo del primo tempo, con un gol di Maisano che porta in vantaggio la squadra ligure, new entry del Super8 che conta fra i suoi il portiere Alessandro Giovinazzo, nazionale e miglior esordiente nel Mondiale del 2004 a Rio. Il vantaggio dei genovesi dura solo un tempo, perché nei primi istanti della ripresa il Prato pareggia i conti con uno splendido gol in rovesciata di Mangione, seguito da quello di Cofrancesco, che permette ai toscani di chiudere il secondo tempo in vantaggio. Il Genova non molla, e in apertura del terzo tempo pareggia con la rete di Cappannelli, ma viene nuovamente superata dalla rete di Rodà allo scadere del quinto minuto. La gara finisce con i ragazzi del Prato in festa per il meritato 3-2. Oggi, i Bulls affronteranno l’Udinese, squadra assai quotata, alle 15.45





Cavalieri del Mare-Roma 5-9

Dilaga la Roma, grande favorita della seconda stagione del Super8 Beach Soccer in attesa del derby, in programma nella tappa di Lignano. La Roma ha sfoggiato tutto il suo potenziale aprendo le marcature con il Falcao della sabbia, Juninho, Poi lo show di Pasquale 'boom boom' Carotenuto, uno dei grandi fuoriclasse a livello mondiale della disciplina, autore di una tripletta, e di Hilaire, quattro gol in tabellino. I Cavalieri del Mare, storica squadra del calcio sulla sabbia, sono andati a segno con Hbaye, Fiorentino (3) e Esposito. La Roma oggi sfida Genova, mentre la Lazio sarà in campo contro Soverato.





Di seguito il programma della seconda giornata di oggi, live streaming sul sito www.super8beachsoccer.com. Inoltre per rivivere tutte le emozioni del torneo c’è il canale del Super Eight di live stream, new.livestream.com



11.00 Genova Beach Soccer - Roma Beach Soccer

14.30 Prato Bulls Beach Soccer - Udinese Beach Soccer

15.45 Bari Beach Soccer - Cavalieri del Mare Beach Soccer

17.00 Inter Beach Soccer - Romagna Beach Soccer

18.15 Soverato Beach Soccer - Lazio Beach Soccer