San Salvo lancia l’estate 2013:

Anche se il meteo per i prossimi giorni non promette niente di buono San Salvo lancia la stagione estiva. Il sindaco Tiziana Magnacca e gli assessori Oliviero Faienza e Giovanni Artese hanno presentato questa mattina il calendario delle manifestazioni 2013. “In tempi di risorse sempre più basse abbiamo cercato di allestire un calendario che possa soddisfare le esigenze di tutti, sansalvesi e turisti e per ogni fascia d’età –ha spiegato il sindaco Magnacca-. Rispetto allo scorso anno, in cui abbiamo impegnato la cifra di 30mila euro, siamo riusciti a portarla a circa 45mila”. Tanti appuntamenti, che coinvolgeranno la città alta e la marina per più di due mesi. Appuntamenti clou saranno la Notte Rosa (San Salvo Marina), il 27 luglio e Nottambula, la notte bianca, il 17 agosto. Non ci saranno “grandi nomi”, ma tanti appuntamenti, con il massimo coinvolgimento di privati e associazioni. Il programma “che abbiamo ridotto ad un solo foglio pieghevole per risparmiare sulla stampa – ha aggiunto il sindaco- sarà distribuito a tutte le famiglie”.

E’ l’assessore al turismo Oliviero Faienza a spiegare come “avremo tante feste di quartiere, a cadenza bisettimanale, per coinvolgere davvero tutta la città. Non mancheranno sagre con prodotti tipici, per legare il territorio ai nostri prodotti. Spazio anche al cabaret, con il Baz, di Colorado Cafè e Bruce Ketta, che verrà alla Notte Rosa. E poi arte circense, balli di gruppo e tanto altro. Ci saranno diversi appuntamenti con le cover band – spiega l’assessore – per poter ascoltare la musica degli artisti più celebri con prezzi sicuramente più sostenibili”.

In occasione delle manifestazioni più importanti sarà presente un servizio navetta che collegherà il centro storico con il litorale. L’informazione turistica si arricchirà di un punto presso il Biotopo a San Salvo Marina. Qui, il 13 luglio, verrà presentata ufficialmente la Bandiera Blu ricevuta dalla città.

“Con questo programma vogliamo valorizzare le risorse, le competenze e le professionalità locali. Tornerà l’appuntamento con il cinema all’aperto, con due appuntamenti curati dall’Università delle Tre età. Avremo una bravissima pianista russa e poi l’opera lirica, con La Traviata. Molto importante sarà anche l’appuntamento con il Premio letterario Raffaele Artese città si San Salvo”.

Dopo gli appuntamenti con il Giro d’Italia e le Frecce Tricolori San Salvo si appresta ad accogliere i turisti e far trascorrere una bella estate ai suoi cittadini. “Per questo voglio ringraziare gli assessorati all’ambiente e alla manutenzione, che hanno lavorato e stanno lavorando per rendere più accoglienti la spiaggia e le aree verdi”, ha aggiunto Faienza.

Orari della musica. E’ l’argomento che maggiormente ha tenuto banco lo scorso anno, con una sorta di “confronto” a distanza, con l’amministrazione di Vasto che, dopo l’ordinanza di San Salvo, rimise mano ai suoi orari. Anche in questa stagione l’amministrazione Magnacca ha già le idee chiare. “Stiamo valutando delle possibili estensioni agli orari – ha spiegato la Magnacca”. Lo scorso anno lo stop alla musica era all’1 per il centro storico e alle 2.30 per la Marina. Per il lungomare potrebbe arrivare un allungamento fino alle 3 nel fine settimana. “Sia chiaro – afferma perentorio il sindaco- che ogni orario deve comunque rispettare le regole sui decibel e l’ordine pubblico. Nei prossimi giorni avremo una riunione con tutti gli operatori per chiarire tutti gli aspetti sulla stagione estiva 2013”.

Il Programma (clicca qui)