"Abbiamo ricevuto un messaggio dal Ministero ieri sera in cui ci dicevano che l'incontro in programma per questa mattina era annullato. Di più non sappiamo". C'è una grande confusione attorno alla vicenda ex Golden Lady. I tre segretari provinciali delle sigle sindacali Filctem Cgil, Femca-Cisl e Uiletc-Uil, sono rimasti basiti quando ieri hanno ricevuto la comunicazione senza ulteriori spiegazioni. "Vorremmo capire i motivi che hanno portato a questo annullamento. Siamo molto preoccupati perchè oggi doveva discutersi il nuovo piano industriale della Silda Invest".

La preoccupazione maggiore è dovuta all'avvicinarsi della data del 15 luglio, quando sarà passato un anno dall'ingresso dei lavoratori nello stabilimento. Se una soluzione non verrà trovata entro quella data sarà impossibile usufruire del "paracadute" degli ammortizzatori sociali in caso di difficoltà per lo stabilimento.

"E' un ulteriore colpo alla riconversione", affermano Rucci, Schioppa e Zerra. Questa mattina è stata convocata una riunione d'urgenza per discutere di questa nuovo inquietante passaggio nella lunga vicenda della ex Golden Lady di Gissi. I tre segretari dei sindacati stanno elaborando un documento comune, in cui, tra l'altro, chiedono una convocazione d'urgenza del tavolo Ministeriale, prima che sia troppo tardi per trovare una soluzione.

Quello di oggi è l'ennesimo duro colpo in una vicenda che si trascina ormai da troppo tempo. Ieri, nell'altra "metà" dello stabilimento, è iniziato lo sciopero permanente dei lavoratori impiegati nella New Trade. L'incertezza regna sovrana dalle parti della Val Sinello. "Chiediamo alle istituzioni del territorio - dicono i sindacati - spiegazioni su quanto accaduto oggi".