Con un occhio alla situazione meteorologica la comunità parrocchiale di San Paolo apostolo si appresta a vivere 3 giorni di festa. Da oggi fino a domenica nell'area della chiesa San Paolo Apostolo ci saranno appuntamenti religiosi e di divertimento che, come sempre, coinvolgeranno tutta la città e non solo. Già da settimane l'imponente macchina organizzativa guidata dal parroco don Gianni Sciorra si è messa in moto per realizzare una bella festa, con la processione serale per le vie del quartiere, che si terrà questa sera, le Sante Messe e gli spettacoli, tra cui spicca quello della cabarettista Emanuela Aureli, domenica sera.

Per il decimo anni si svolgerà la Sagra dei cavatelli alla pescatrice, accompagnata da frittura e cozze e tanti altri stand gastronomici.

Venerdì 28 giugno

ore 16. Giochi per bambini

ore 17. Apertura pesca di beneficenza

ore 19. Santa Messa

ore 20. Processione per le vie del quartiere

Sabato 29 giugno

ore 16. Giochi per bambini

ore 19. Santa Messa

ore 20. Sagra dei cavatelli alla pescatrice

ore 21. Fabiana Conti in concerto

Domenica 30 giugno

ore 8.30/11/19. Sante Messe

ore 16. Giochi per bambini

ore 20. Sagra dei cavatelli alla pescatrice

ore 21. Emanuela Aureli show

ore 24. Fuochi pirotecnici