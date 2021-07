Seconda giornata da protagonisti per gli alunni della scuola primaria di Monteodorisio nell'auditorium del Liceo Artistico di Vasto. Dopo la rappresentazione del racconto Il Piccolo Principe, portata in scena dagli alunni della 3ªA, 4ªA e 4ªB, ieri è stata la volta dei bambini della classe 5ªA, attori ne "I Promessi Sposi".

Il celebre romanzo di Alessandro Manzoni è stato riportato ai giorni nostri, con Renzo e Lucia protagonisti delle note vicissitudini in una maniera simile a quella che potrebbe accadere oggi. Gli alunni della 5ª, che l'anno prossimo lasceranno la scuola primaria per passare al ciclo d'istruzione superiore, sono stati molto bravi, raccogliendo tanti applausi da parte di parenti ed amici presenti nell'auditorium.

Al termine della rappresentazione la dirigente dell'istituto comprensivo di Monteodorisio, Letizia Daniele, ha fatto i complimenti ai ragazzi, chiamando in scena anche gli insegnanti che durante l'anno scolastico si sono impegnati a fondo nell'attività scolastica e in quelle extracurriculari, che hanno portato a ottimi risultati, come gli spettacoli portati in scena negli ultimi due giorni.

Nelle foto di Ludovica Meo il racconto della rappresentazione.