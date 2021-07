Dopo aver militato nella Colosseum Roma Beach Soccer, Massimo Marconato difenderà nel Super Eight i pali della la Lazio, squadra nella quale sono confluiti, per via di una collaborazione, vari atleti della formazione romana, che insieme a Roma e Inter è tra le grandi favorite del torneo.

Il fischio d'inizio, della prima delle quattro tappe del torneo, è in programma oggi alle 15.00 con Bari-Inter sulla sabbia della Beach Arena sul lungomare Duca degli Abruzzi, dove dieci squadre si sfideranno per il titolo vinto lo scorso anno proprio a Vasto dall'Inter.

In squadra con Marconato, oltre a Diego Armando Maradona Junior, Gianluca Marazza (12 gol in Nazionale la scorsa stagione), Gennaro D'Angelo (presenze in Lega Pro e D), Marco Caretto e Roberto Pasquali, ex capitano della Nazionale.



Per quanto riguarda gli stranieri ci sarà il brasiliano Gabriel Novaes de Moura, giocatore esperto del Bota Fogo, Rui Mota, vincitore del campionato brasiliano nel 2010, Jonathan Gomes giovane brasiliano e Pampero Sobral nazionale uruguaiano. Per loro si tratta della prima esperienza in Italia. Allenatore per il terzo anno consecutivo è mister Luca Della Negra.

L'obiettivo della squadra è quello di vincere, con un potenziale del genere non può essere altrimenti, Marconato però non si sbilancia: "Abbiamo buoni giocatori e tanta qualità, anche grazie ai sudamericani, sicuramente vogliamo divertirci e toglierci delle soddisfazioni, così come far divertire il pubblico che verrà a vederci giocare".



Come è stato l'impatto con questo sport? "E' impegnativo, ma molto divertente, sia chiaro però che giocare a pallone sulla sabbia e giocare a beach soccer sono due cose differenti. Inoltre l'ambiente è speciale, sono da due anni con questa società e ho portato sempre con me anche mia moglie e mio figlio, è una famiglia allargata con la quale mi trovo benissimo, loro amano questo sport e fanno stare bene tutti i giocatori".



Dove ti sei allenato? "Ho fatto allenamenti in spiaggia a Vasto due volte al giorno, sia al Baiocco Beach che al Lido Acapulco con Amerigo Salvatore". Oltre che nel beach soccer il futuro di Marconato sarà ancora nel calcio? "Sì, ma non so dove giocherò il prossimo anno, se in zona o altrove, ci penserò in seguito e valuterò le varie proposte che arriveranno, per adesso mi godo questo mese di vacanza, sport e mare".