Lo scorso anno si era dovuto accontentare del secondo posto regionale nel tiro a segno specialità pistola 10 metri. Ma quest'anno, grazie ad una maggiore costanza nelle 5 prove stagionali, il vastese Marco La Verghetta ha conquistato il primo posto regionale nella categoria B.

Con la sua vittoria ha contribuito a portare punti preziosi alla squadra TSN Pescara, per cui è tesserato, per l'affermazione di squadra giunta proprio all'ultima gara ai danni del Chieti, che aveva condotto avanti per tutta la stagione.

Oltre a La Verghetta nella squadra pescarese hanno tirato Carmine Di Luca, Mario Di Silvestro, Riccardo Ruffilli e il presidentissimo del circolo Rino Solari. Grande soddisfazione per la società di tiro a segno che conquista così la vittoria regionale per il secondo anno consecutivo.

Per La Verghetta continua l'impegno come tiratore e come componente dello staff tecnico della nazionale paralimpica di tiro a segno. I miglioramenti ottenuti nell'ultimo anno, che lo hanno portato a conquistare il primo posto nella sua categoria, sono certamente una soddisfazione, perchè ottenuti dovendo fare i conti con l'assenza di strutture in zona e l'indisponibilità nel reperire locali per la pratica del tiro a segno che, come tutti gli sport minori, trova sempre poco sostegno.