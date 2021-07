Si circolerà in un solo senso di marcia, quello con direzione piazza Verdi, lunedì e martedì prossimi in via Vittorio Veneto e corso Garibaldi, nel centro di Vasto. La carreggiata, infatti, sarà interessata da lavori di rifacimento dell'asfalto.

Lo annuncia il vice sindaco, Vincenzo Sputore: "Lavori in corso in via Vittorio Veneto e corso Garibaldi. E, di conseguenza, circolazione possibile solo in un senso di marcia, a scendere, nelle giornate di lunedì primo luglio e martedì 2 luglio. I lavori riguardano il completo rifacimento del manto stradale, una importante opera di manutenzione che interessa due arterie di particolare importanza per la città.

L’amministrazione comunale si scusa per i possibili disagi che potrebbero verificarsi nelle giornate di lunedì e martedì finalizzati comunque ad un miglioramento della sicurezza stradale".