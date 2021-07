Un anno di attività alla scoperta della città, la sua storia e le sue tradizioni. C'è stata Vasto al centro dell'anno appena concluso dai piccoli alunni della scuola dell'infanzia L'Albero Azzurro, diretta da Claudia Gattella, che ieri hanno vissuto la cerimonia del "diploma", visto che l'anno prossimo inizieranno la scuola primaria. Una festa con genitori, nonni e amici, per mostrare quanto appreso dalle maestre Maria Neri e Miriam Stanisci. Ad aprire la serata la presenza di due ex-allieve della scuola, che quest'anno festeggiava i 18 anni di attività. Durante i mesi scolastici i piccoli allievi hanno visitato molti luoghi della città, il Comune, palazzo d'Avalos, piazza Rossetti e così via, conoscendo persone, imparando storie e tradizioni.

Ieri sono entrati in scena sulle note di T'Aspetto a Vasto, la canzone degli anni '50 tornata alla ribalta nei giorni scorsi grazie ad un videoclip realizzato da un gruppo di professionisti vastesi. Poi hanno intonato le tradizionali canzoni popolari, hanno ballato, recitato, prima di ricevere, emozionatissimi, diploma, medaglia, e "tocco" da laureati. Tanti applausi per loro e per maestre e assistenti che li hanno seguiti in questi anni nella scuola. Foto ricordo e tanti abbracci hanno chiuso il pomeriggio di festa.