Con la vittoria ottenuta a Carsoli, contro Le Sequoie Tennis Accademy, la squadra del Circolo Tennis Vasto "Antonio Boselli" ha conquistato la qualificazione ai playoff per la promozione in serie D1. La compagine vastese ha portato così a termine il proprio girone di reguler season da imbattuta. Il match di Carsoli non era iniziato nel migliore dei modi per la squadra capitanata da Antonio Portafoglio, che han perso il primo singolare. Poi, le vittorie di Giuseppe Celenza (7-6/6-1) e Ilario Corbo (6-1/6-2) hanno lanciato il Circolo Tennis verso la vittoria. Era sufficiente un pareggio per la qualificazione, ma i tennisti vastesi hanno messo la ciliegina sulla torta vincendo anche il doppio, con Antonio Dorindo Gabriele e Ilario Corbo che hanno vinto dopo quasi 3 ore di battaglia sul campo, senza sfruttare ben 2 match point nel tie-break del secondo set, poi andato ai padroni di casa.

Ora si torna in campo per la sfida da dentro o fuori contro l'AT Campobasso, il 7 luglio, con il fattore campo a favore. In questi giorni il Circolo tennis è animato anche dal Trofeo Kinder, manifestazione giovanile riservata ai bambini nati tra il 1997 e il 2005.