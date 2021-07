Partirà dalla 13ª casella in griglia di partenza Andrea Iannone. Il pilota vastese, impegnato nelle prove ufficiali del Gran premio di Olanda, non è riuscito ad entrare nella Q2, che stabilisce le prime 12 posizioni per la gara.

Iannone sembra essere perseguitato da una sorta di maledizione vista la caduta rimediata sul tracciato di Assen. Nel suo ultimo giro lanciato prima della bandiera a scacchi, quando sembrava potesse insidiare i primi due, De Puniet e Hayden, per la conquista dell'accesso alla Q2, è scivolato nel bel mezzo di una curva, compromettendo la sua qualifica.

Domani, quindi, sarà chiamato ad una nuova gara di sofferenza, cercando di recuperare qualche posizione sin dalla partenza, cosa che spesso gli è riuscita e di poter conquistare punti preziosi per la rincorsa alla top ten della classifica iridata.

La griglia di partenza: Crutchlow, Marquez, Bradl, Rossi, Pedrosa, Smith, Espargaro, Bautista, De Puniet, Hayden, Pirro, Iannone, Barbera, Dovizioso, Petrucci, Abraham, Edwards, Staring, Corti, Hernandez, Laverty, Pesek, Silva.