Con l'arrivo dell'estate e un gran numero di giovani e meno giovani che ne fanno uso, tornano i furti di moto. Qualche episodio si è registrato nelle settimane scorse sulla riviera, sia a San Salvo che a Vasto Marina. I ladri agiscono in due modi, o forzando direttamente il blocco dello sterzo e portando via la moto oppure muovendosi con un furgone su cui caricano il maltolto, lasciando nella disperazione i proprietari, spesso ragazzi che hanno ricevuto in regalo dai genitori l'adorato motorino.

In più di qualche occasione, poi, le moto rubate sono state ritrovate dalle forze dell'ordine in officine non "ufficiali", pronte per essere rivendute dopo una riverniciatura o smontate e usate come pezzi di ricambio da vendere a basso costo.

L'ultimo episodio è avvenuto due giorni fa, in una stradina nella zona di piazza Verdi. Ad essere portata via in pieno giorno, alle 18 di pomeriggio, è stata la Malaguti Xsm Motard di un 17enne vastese. Amara la sopresa del ragazzo quando, rientrando a casa, non ha visto più la sua moto. Dopo aver chiesto ad amici e conoscenti, ci sarebbero 3 ragazzi visti mentre portavano una moto che corrisponde a quella rubata in un'altra zona della città. La giovane età dei ragazzi non ha destato preoccupazione in chi li ha visti, pensando che magari fossero solo rimasti senza benzina.

Immediatamente è stata sporta denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Vasto, che hanno avviato le indagini del caso. Tanta rabbia per il 17enne vastese e la sottile speranza che ci sia il modo per rivedere presto la sua moto.