Presentata questa mattina nella sala del Gonfalone in Municipio la tappa del Super Eight Beach Soccer Tournament, seconda edizione del torneo itinerante che in questa edizione prenderà il via da Vasto venerdì 28 giugno e si protrarrà fino a domenica 30.

A fare gli onori di casa l'assessore al Turismo Vincenzo Sputore, insieme agli organizzatori, Nicolamaria Borrelli e Gianni Fruzzetti di Officina Italiana Servizi ed Eventi, Giorgio Di Domenico, presidente della Vastese Calcio 1902, Adri Cesaroni, rappresentate di Assovasto e Assoeventi, oltre che sponsor, Danilo Bolognese, amministratore della World Event Management e i tre giocatori vastesi dell'Udinese Beach Soccer, protagonisti della vittoria del campionato di Promozione con la Vastese: Mario Luongo, Carlo Triglione e Lorenzo Napolitano.

Dopo il ringraziamento al Comune e agli sponsor di Borrelli, vastese e vero e proprio pioniere del beach soccer in Italia, ha preso la parola l'assessore Sputore: "Senza nulla togliere agli altri sport il calcio è il mio sport, come sapete sono un ex arbitro, tra l'altro la nostra città vanta un arbitro internazionale di beach soccer come Giuseppe Melfi. Da tanti anni collaboriamo in modo fattivo per questo genere di eventi - ha proseguito Sputore - occasioni importanti di divertimento e di valorizzazione del nostro territorio, abbiamo spiagge stupende, speriamo solo che il tempo ci assista".

A seguire è intervenuto Gianni Fruzzetti, il primo capitano della Nazionale italiana di beach soccer, nelle vesti di organizzatore di un torneo che vede ai nastri di partenza due squadre in più rispetto allo scorso anno, da 8 a 10 e tanti campioni in campo. Ci saranno Cavalieri del Mare Viareggio, Inter, Roma, Lazio, Udinese, Bari, Soverato, Bulls Prato, Romagna e Genova. "Vi ringrazio per averci dato la possibilità di tornare qui - ha detto Fruzzetti - Vasto è per noi da anni una realtà felice per gli sport da spiaggia, i vastesi sono molto appassionati". L'obiettivo dichiarato per il prossimo anno è quello di avere una squadra di Vasto e provare a fare diventare quella vastese una tappa internazionale.

Il calendario prevede sfide dalle 15 alle 19 per tre giorni nella Beach Arena sul lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina, ma c'è la probabilità che domenica, per andare incontro alle esigenze delle squadre qualche partita venga spostata di mattina. "Decideremo insieme a tutte le squadre - ha spiegato Fruzzetti - per favorire il loro rientro e non caricarli di spese eccessive".

"La presenza della Vastese nell'organizzazione - ha dichiarato il presidente Di Domenico - è motivata dal fatto che vogliamo che le attività sportive durino tutto l'anno, inoltre Vasto vuole sempre più imporsi nel settore turistico". Danilo Bolognese, amministratore della World Event Management, ha spiegato il ruolo della sua organizzazione: "Ci occupiamo di ideazione, realizzazione e gestione di eventi e quando possibile anche di ricerca di fondi tramite i bandi. Questa è una grande opportunità per tutto il territorio. La mission è di riprendere da dove eravamo rimasti lo scorso anno e proseguire nel miglior modo possibile, il nome di Vasto avrà visibilità in tutta Italia".

Dopo Vasto il calendario prevede altre tre tappe, Lignano Sabbiadoro il 5, 6 e 7 luglio, Roma il 12, 13 e 14 luglio, mentre la fase finale è in programma a Viareggio dal 26 al 28 luglio. Dal 19 al 21 luglio è invece in programma una tappa internazionale in Sicialia, a Scoglitti, con tre squadre italiane: Inter, Lazio e Roma, oltre ad alcune straniere in via di definizione, tra le quali probabilmente Spartak Mosca, Liverpool e Stoccolma.

Per quanto riguarda la formula della finale, anche se impegnativo, andranno a Viareggio tutte le partecipanti, divise in due gironi, la prima di ogni raggruppamento accede alle semifinali, le altre 8 si sfidano ad eliminazione diretta fino a scontrarsi poi con le semifinaliste.

Qui il calendario delle partite della tappa di Vasto, la formula è a girone unico, si gioca anche in caso di pioggia. Si tratta della seconda edizione della manifestazione, che lo scorso anno si concluse a Vasto con la vittoria dell'Inter. In campo anche alcuni atleti locali, oltre ai già citati Luongo, Triglione, Napolitano e il portiere Nicola Cianci nell'Udinese, ci saranno anche Paolo Di Giacomo attaccante dell'Inter e l'estremo difensore Massimo Marconato nella Lazio insieme a Diego Armando Maradona Junior.



Tra i tanti anche gli stranieri, brasiliani, argentini e sudamericani, come Juninho e Rui Mota, vincitore del campionato brasiliano 2010. Tra gli italiani presente il campione europeo Pasquale Carotenuto, miglior marcatore di sempre della specialità. Grandi favorite per la vittoria finale sono Roma e Lazio, ma attenzione ai campioni in carica dell'Inter.

A Vasto per la prima volta in una manifestazione sulla spiaggia saranno disponibili i led per gli sponsor che vengono utilizzati in Champions League. Il torneo avrà uno spazio su Sportitalia e su Rds, tutte le partite saranno visibili in streaming sul sito www.super8beachsoccer.com

Previsti anche eventi di contorno alla manifestazione, oltre a quelli degli sponsor, anche giochi e spettacoli vari e una serata a tema sabato alla Ciucculella e a seguire al Baja Village.