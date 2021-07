SIX è uno short film su un bambino che trova una pistola giocando da solo su un tetto. E’ una storia tra immaginazione e realtà, sull’innocenza contro il potere delle armi e sulla vulnerabilità del mondo infantile contro la negligenza del mondo adulto.



SIX affronta una tematica importante del mondo odierno. Il numero di armi da fuoco negli Stati Uniti non è di milioni ma di migliaia di milioni e il numero di incidenti da armi da fuoco sono in continua crescita. Ritengo che non ci sia modo migliore che un corto metraggio per poter raccontare questo problema che affligge l'America da anni poichè i film sono, e sono sempre stati, un mezzo importantissimo per fare la differenza. Grandi tematiche e problemi sono più comprensabili quando affrontate su un piano umano, con l’aiuto di personaggi credibili.

Il fascino di SIX non è solo nella sua trama avvincente ma nella sua fondamentale componente visiva. Il film ha pochissimi dialoghi ma viene raccontato attraverso forti immagini che ci portano all’interno della mente di DUMBO, spingendo la cinepresa al limite.

Credi di poter trovare un giorno i tuoi spazi in Italia o il tuo futuro sarà fuori?

Mi auguro di poter trovare spazio in Italia come nel resto del mondo. Desidero avere una carriera internazionale. Vivere a New York mi ha insegnato quanto il mondo infondo sia piccolo e vario. Collaborare con artisti internazionali accresce la tua conoscenza del mondo e delle tue capacità, ampliando i limiti della nostra visione, prettamente classica, di bellezza.