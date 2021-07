Si torna a correre nel circuito cittadino nella IX edizione del Memorial “Dino Potalivo” gara podistica di Km. 10.00 che attraverserà le strade più caratteristiche della cittadina adriatica e valida per tutti i maggiori circuiti regionali.

Il Presidente della Podistica S. Salvo Michele Colamarino, in collaborazione con alcuni atleti, ha ripreso tutto il circuito cittadino in maniera analitica in video e collocato nel sito della Podistica San Salvo per meglio far comprendere le caratteristiche tecniche agli atleti che vorranno partecipare alla gara. A tal proposito è certa la presenza di molti top runners tra i quali il campione in carica della 100 Km. Giorgio Calcaterra, ormai affezionato protagonista della kermesse sansalvese.

Anche quest’anno la gara sarà possibile svolgerla ad alti livelli grazie alla preziosa collaborazione dello sponsor storico della manifestazione, ovvero la METAMER (Energia elettrica + gas), che per il sesto anno consecutivo sponsorizza la manifestazione.

Nel programma ci sarà anche la 3° edizione del “Corrinsieme”, manifestazione sportiva nella quale si potrà correre/passeggiare insieme ai ragazzi dell’associazione ARDA e ad altre persone affette da disabilità, nonché la gara riservata ai più piccoli: ragazzi dai 5 ai 15 anni che farà da prologo al Memorial.

L’appuntamento è quindi per Sabato 29 Giugno dalle ore 17.00 in poi e, come ribadito da Michele Colamarino, Presidente della Podistica San Salvo, sarà sicuramente una bellissima serata di sport e solidarietà per le vie del centro della nostra ospitale cittadina, che saprà accogliere al meglio gli atleti provenienti da tutta l’Abruzzo e dalle regioni limitrofe, gratificandoli con un ricco buffet di fine gara e con un pasta party finale, in caso di pioggia le premiazioni verranno fatte al coperto.