Con l’arrivo dell’estate i Musei Civici di Palazzo d’Avalos tornano ad aprire tutti i giorni con un orario prolungato fino alla sera e un ricco programma di visite guidate, laboratori, eventi e un concorso fotografico per i visitatori.

Quest’anno il programma si avvale della preziosa collaborazione del Lions Club Adriatica Vittoria Colonna, dell’Istituto Vittorio Emanuele II di Lanciano, di VastoScienza Centro Culturale di Scienza e Arte.

Giorni e orari di apertura - Dal 16 giugno al 31 agosto tutti i giorni dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 18,00 alle 24,00;

dal 1 al 30 settembre tutti i giorni dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 18,00 alle 22,00.

Se una notte d’estate un visitatore… appuntamenti del sabato sera per approfondire la conoscenza del palazzo e delle sue collezioni.

6 luglio, 3 agosto Racconti d’Avalos: il palazzo, il giardino napoletano, la sala delle selle e la battaglia di Pavia, le storie e i protagonisti

13 luglio, 10 agosto Trame di storia: abiti d’epoca e costumi tradizionali. Il Museo del Costume

27 luglio, 17 agosto Italici e Romani a Vasto, la storia della città antica dai primi insediamenti alla Histonium romana attraverso le testimonianze del museo archeologico

20 luglio, 31 agosto Natura e sentimento, i Palizzi e la pittura dell’800: le vedute, i ritratti, le rovine

24 agosto Mediterrania e Segni d’Arte: le collezioni di arte contemporanea.

Inizio della visita alle h. 22.00, appuntamento presso la biglietteria

Biglietto d’ingresso: intero € 5,00; ridotto € 3,50 fino ai 18 anni, studenti di Architettura, Storia dell’Arte, Archeologia, Conservazione Beni Culturali e indirizzi affini, titolari Trigno Sinello card o Costa dei Trabocchi card; gratuito sotto i 10 e sopra i 65 anni, diversamente abili e loro accompagnatori.

Supplemento per la visita guidata € 3,50.

Le visite guidate al Museo del Costume sono gratuite e a cura della Prof.ssa M. Bruno.

Trame di Storia

Laboratori sul costume per ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Il laboratorio è articolato in tre incontri durante i quali saranno illustrati la struttura e i significati del costume per poi passare alla progettazione e realizzazione di modellini. Le attività saranno curate dalla Prof.ssa Bruno e dagli studenti dell’Istituto Vittorio Emanuele II di Lanciano, in collaborazione con il Lions Club Adriatica Vittoria Colonna.

sono previsti 3 cicli: 1,2,3 luglio; 8,9,10 luglio; 19,20,21 agosto

Contemporaneamente allo svolgimento del laboratorio per i ragazzi il pubblico potrà fruire della visita guidata al Museo del Costume.

appuntamento alle 16.30 presso la biglietteria.

Le visite e i laboratori sul Costume sono gratuiti. Per le visite guidate: biglietto d’ingresso al museo € 3,00 ridotto € 1,50.

I giovedì del museo

da luglio ad agosto appuntamento fisso il giovedì per bambini e ragazzi per passare un allegro pomeriggio al museo divertendosi e imparando insieme al nostro staff

4 luglio e 1 agosto Tutti a tavola con i Frentani! laboratorio sulla ceramica antica

11 luglio e 8 agosto Fai quella faccia! laboratorio sulla ritrattistica

18 luglio e 22 agosto Il mondo in un quadro! tecniche e materiali dell’arte contemporanea

25 luglio e 29 agosto Canto le armi e gli eroi! i personaggi e le storie della sala delle selle

materiali: carta, argilla, stoffa, colori, cuoio, legno, sabbia, foglie, materiali da riciclo e altro ancora…

orario dalle 18.00 alle 20.00

quota di partecipazione € 4,00

appuntamento presso la biglietteria

Ti manca un venerdì… di scienza

I laboratori del venerdì dedicati alla scienza per i bambini e i ragazzi. A cura di VastoScienza

5 luglio Forme, colori e funzioni

12 luglio La chimica di Brucaliffo

19 luglio La favola dei suoni

26 luglio Il gioco delle pietre misteriose

2 agosto Cose matte con il latte

9 agosto Un milione di fiori un vasetto di miele

23 agosto Se le molecole potessero parlare

Orario dalle 18.00 alle 19.30

Quota di partecipazione € 5,00

Appuntamento presso la biglietteria

Palazzo d’Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto (Ch)

Per informazioni e prenotazioni: gestione Palazzo d’Avalos tel. 0873/367773 e 334/3407240

