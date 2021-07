Nella giornata odierna, il porto di Vasto è stato lo scenario di una esercitazione complessa di Port-Security e di antincendio, organizzata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

La realistica simulazione prevedeva la presenza di due ordigni nascosti all’interno del porto, uno nei pressi della Motonave ormeggiata in porto e uno, opportunamente occultato all’interno di una unità da diporto del Circolo Nautico. Proprio quest’ultimo ordigno è esploso provocando l’incendio a bordo dell’unità.

Il team coordinato dal personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo, nel corso dell’esercitazione, ha immediatamente attivato le procedure previste dal piano di security portuale e dal piano antincendio locale, che, in questi casi, prevedono l’immediato intervento congiunto dei militari e dei mezzi della Guardia Costiera con il personale dei Carabinieri, della Polizia di Stato e del Distaccamento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti.

Collaborazione e ausilio pure degli operatori portuali, dei servizi tecnico-nautici presenti in porto (rimorchiatore e ormeggiatori) e del personale adibito al Port Facility Security Officer, che hanno portato a termine, in tempi ristretti, tutte le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza dell’unità interessata dall’incendio.

Al termine dell’esercitazione, si è tenuto un incontro per verificare l’esito degli interventi effettuati, che è stato ritenuto adeguato ai piani ed ai protocolli di emergenza in vigore.

In particolare, queste esercitazioni periodiche, servono a testare il livello di addestramento e la sinergia tra le diverse componenti che operano durante l’emergenza nonché a monitorare l’efficienza e la funzionalità dell’organizzazione di security, dei mezzi antincendio immediatamente e direttamente disponibili in ambito portuale, unitamente a quelli dei mezzi di soccorso intervenuti.

Nel complesso, tutte le operazioni si sono svolte con tempestività ed efficacia, consentendo di verificare l’ottimo coordinamento operativo.

(Ufficio circondariale marittimo - comunicato stampa)