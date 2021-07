Ad Assen, in Olanda, come da tradizione si corre il sabato e così per il motomondiale inizia oggi il lungo weekend di gara. Settima prova stagionale sul circuito noto come la "Cattedrale" del motociclismo, per la sua difficoltà e le alte velocità. In una stagione fino ad oggi dominata dagli spagnoli, Andrea Iannone cerca di risalire la china e cercare un posto al sole, quantomeno tra i primi 10 della classifica generale.

Per lui quella dell'esordio in MotoGp sembra essere una stagione stregata e caratterizzata dai problemi fisici. Prima il braccio, a cui si è aggiunto il ginocchio. Ora è un timpano perforato a dargli fastidio. Nel weekend del Montmelò aveva lamentato fastidi all'orecchio e gli accertamenti clinici hanno evidenziato la lesione. Il pilota vastese non si è perso d'animo e si sta sottoponendo ad una terapia antibiotica per evitare di ricorrere all'intervento chirurgico.

Per lui qualche buona arriva dal lato tecnico. Nonostante le difficoltà che sta incontrando la Ducati in questo 2013, Iannone sta migliorando nel feeling con la moto. La MotoGp è completamente diversa dalla Moto2 e il pilota del team Energy Pramac sta lavorando sodo per scoprire ogni dettaglio della sua Desmosedici. Ma, dal gran premio del Sachsering, per lui dovrebbe arrivare la Gp13, la moto "laboratorio" che non ha convinto gli altri piloti del team di Borgo Panigale ma che a lui sembra essere piaciuta.

Potrebbe essere la strada per risalire la classifica e puntare, perchè no, a qualche buon piazzamento. Prima però c'è da correre ad Assen, dove le probabili condizioni di bagnato potrebbero favorirlo. Intanto il sito ufficiale della MotoGp gli ha dedicato un video "Behind the scenes", che porta alla scoperta del pilota dietro le quinte. L'attenzione su di lui nel mondo dei motori è sempre alta. Ora c'è da ingranare la marcia giusta (infortuni e moto permettendo) per poter regalare ai suoi tanti tifosi nuove gioie sportive.