"Stiamo assistendo negli ultimi giorni all’epilogo della vertenza della ex Golden Lady: dalle promesse e dai risultati sbandierati in ogni dove, siamo giunti alla fuga della Giunta regionale del presidente Chiodi dal tavolo del Ministero dello Sviluppo economico. La vicenda della ex Golden Lady non deve ripetersi". L'esecutivo di zona del Partito democratico attacca a testa bassa il governo regionale di centrodestra. L'organo direttivo del Pd del Vastese si è riunito sabato scorso per discutere della crisi occupazionale che si aggrava velocemente.

Il Pd "rivendica l’importante risultato conseguito con l’approvazione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Piano Regolatore Generale del porto di Vasto. Un importante passo avanti per dotare il distretto produttivo del vastese e del Sangro, oltre che dell’intera regione, di un sistema logistico efficiente e competitivo. A questo ottimo risultato, si aggiunge la conclusione della rimodulazione dei fondi in dotazione al Patto territoriale Trigno-Sinello. Il Consiglio di Amministrazione del Patto ha finanziato, infatti, sette chilometri della Via verde della Costa dei Trabocchi, che congiungerà Casalbordino alla riserva di Punta Aderci, e la realizzazione di interventi di potenziamento e messa in sicurezza del porto di Vasto".

Laterlite e Golden Lady - "L’esecutivo ha espresso inoltre la propria preoccupazione sulle vicende inerenti i lavoratori della Laterlite di Lentella, a cui esprime il suo completo sostegno e solidarietà. Si impegna, inoltre, nel sostenere ogni possibile sforzo, affinché nessun altro posto di lavoro venga perso sul nostro territorio.

Il Partito Democratico di zona impegnerà le istanze regionali del partito affinché la giunta regionale Abruzzo compia finalmente la sua azione di governo, per la tutela dell’ambiente, dell’industria e del lavoro".