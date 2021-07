"Invece di avventurarsi in una polemica sterile e priva di fondamento alla vigilia dello spettacolo delle Frecce Tricolori, Desiati avrebbe fatto meglio a stare zitto. Quando era lui assessore regionale al Turismo qui a Vasto non ha portato nessuna manifestazione importante". La critica è rivolta a Massimo Desiati, leader di Progetto per Vasto. Ad attaccare l'ex candidato sindaco è Riccardo Alinovi, referente locale dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino.

Oggetto del contendere: la polemica sollevata da Desiati il 17 giugno scorso, quando aveva detto: "Quale è l’impegno del Comune di Vasto nella manifestazione Vasto Air Show? Nessuno". In un comunicato diffuso il giorno successivo, gli organizzatori (Aeroclub di Ancona e Assoeventi) avevano risposto che "l’amministrazione comunale di Vasto si è impegnata sin dall’inizio per sostenere la manifestazione in programma per il prossimo 22 e 23 giugno. In particolare il Comune di Vasto oltre ad aver messo a disposizione i propri servizi tecnici e la polizia municipale ha assicurato un contributo economico di 10mila euro a parziale copertura delle spese organizzative".

Per Alinovi, "Desiati avrebbe fatto meglio a stare zitto. Quali manifestazioni importanti e finanziamenti consistenti ha portato a Vasto quando era assessore regionale al Turismo? In quegli anni era anche assessore regionale all'Ambiente. Ebbene, gli unici fondi che ha stanziato per la nostra città sono stati quelli per il risanamento del costone orientale. E si vede com'è andata a finire: a distanza di pochi anni, si sono resi necessari altri lavori".