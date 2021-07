Circa 50 ragazzi provenienti da Abruzzo, Molise, Lazio, Campania e Puglia, hanno preso parte all’Aragona allo stage organizzato dalla Vastese Calcio, rivolto ai giocatori nati nel ’94, ’95 e ’96.



Alcuni sono stati portati dal procuratore vastese Francesco Bevilacqua, una ventina sono arrivati in pullman dalla zona di Brindisi. A sorpresa era presente anche Valerio Virga, centrocampista della Roma, venuto per accompagnare un amico procuratore.



L’obiettivo della società biancorossa è di allestire la squadra Juniores che disputerà l'impegnativo campionato d’Elite e trovare tra loro anche qualche fuoriquota utile alla prima squadra. In Eccellenza dovranno giocare obbligatoriamente tre under nati nel ’93, ’94 e ’95.



Lo stage. Agli ordini dell’allenatore Nicola Di Santo e del suo vice Michele Stivaletta i ragazzi si sono affrontati in due partite di circa 45 minuti l’una. I 12 classe ’96, provenienti dalla Virtus Vasto, richiesti espressamente dal tecnico e dal direttore sportivo Alfonso Calvitti, dovrebbero passare tutti alla Vastese Juniores, a conferma che è iniziata una collaborazione.

C'erano anche alcuni dei fuoriquota della scorsa stagione, come La Guardia, Di Santo, Ayoub, Delle Donne e il portiere Cialdini, primo riconfermato dalla società per il prossimo campionato. Tra loro, nelle vesti di arbitro, Pantalone, il cui cartellino è di proprietà dell’U.S. San Salvo. La sua presenza è più di un indizio su dove giocherà il prossimo anno, considerando anche il forte legame con il mister, nonostante qualche interessamento per lui dalla Serie D.



Tra i più positivi visti in campo Gennaro Cammino, difensore centrale e terzino classe ’95, nelle ultime due stagioni al Sulmona. Da segnalare anche i portieri Laghezza di Brindisi e Passaseo di Lecce, rispettivamente ’95 e ’93. Alcuni dei più interessanti verranno ricontattati.



Mercato fuoriquota. Piacciono sempre Fabiano Berardi, ex Val di Sangro, classe '94 e Alessandro Cardone, ex Virtus Lanciano lo scorso anno all'Altinrocca, classe '93, già visti in campo nell’amichevole contro il Greenways. Un altro nome caldo, con cui ci sono stati dei contatti, è quello di Giuseppe Berardi, centrocampista ’93, ex Virtus Lanciano, Isernia e Amiternina, in inverno si era allenato per qualche settimana con la Vastese di Vecchiotti per poi accasarsi in Serie D in Sardegna, nella Polisportiva Budoni. Quasi scontato il ritorno in biancorosso del difensore Vitale Piermattei (’93) lo scorso anno nella prima parte della stagione nella Vastese e poi al Vasto Marina.



Un altro con cui i contatti sono stati avviati è Alessio D’Adamo, centrocampista vastese ’95 nell’ultima stagione all’Altinrocca, ma di proprietà del Pescara, il ritorno a casa del ragazzo dipende dai biancazzurri. Altri nomi in orbita Vastese sono quelli di Giuseppe Di Marco (’94) attaccante del Cupello, Luciano Galiè ('93) attaccante del Vasto Marina e Luca Torsellini (’93) centrocampista ex Chieti. Lontano invece per il difensore centrale ex Vasto Marina Damiano Menna (’95) molto corteggiato, tra le tante, dal Teramo.



Mercato prima squadra. La società parlerà con i giocatori della scorsa stagione per riconfermarne alcuni, molto dipenderà anche dalle pretese economiche, la Vastese lo ha già detto chiaramente, non ha intenzione di svenarsi ed eventualmente aspetterà fino all’ultimo per far calare le pretese, sia dei vecchi che dei nuovi. Inevitabile dunque che qualche protagonista della Promozione possa andare via.



Antignani e Vallefuoco interessano, resta da valutare l’affidabilità del difensore nell’Eccellenza abruzzese. Marinelli è invece tentato dalla D e Benedetto non sembra convincere. Ecco perché si seguono altre piste che portano ai centrocampisti Spagnuolo e Veron del San Salvo e al difensore Alex Lieti della Virtus Ortona. Mentre per l’attacco potrebbe arrivare uno tra Di Pinto e Carminati dal Manfredonia, rispettivamente 19 e 18 gol nell’Eccellenza pugliese. Molto dipenderà anche dalla disponibilità dell'alloggio, se la società dovesse decidere di offrire una sistemazione ai giocatori, compresi i fuoriquota, il mercato potrebbe allargarsi alle altre regioni, altrimenti resterà relegato alle zone limitrofe come nella stagione precedente.



A livello tecnico invece il nome nuovo è quello di Riccardo Liso, ex vice di Pino Di Meo, lo scorso anno al Termoli, dovrebbe essere lui il nuovo preparatore atletico. Da valutare invece il ruolo di Radunanza che potrebbe restare sia come vice di Cialdini che come preparatore dei portieri.



Nuova maglia. La società ha in mente di lanciare un sondaggio per permettere ai tifosi di scegliere su internet la nuova maglia da gioco per la prossima stagione. Si potrà esprimere la propria preferenza per una divisa a scacchi, una a strisce orizzontali o una a strisce verticali, ovviamente tutte biancorosse. La più votata sarà utilizzata insieme a quella bianca e a quella nera nel corso del campionato.



Abbonamenti. Vendute circa 50 tessere, lo scorso anno furono un centinaio in totale.