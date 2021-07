VastoScienza è una risorsa intelligente contro noia e calura, amatissimo dai bambini e ricco di sorprese anche per gli adulti. Variegate e accattivanti le proposte estive.

Un Tempo d’ Estate dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni con attività ricreative, ludiche, scientifiche e artistiche, all’insegna della curiosità e dell’indagine. Attraverso esperimenti e indovinelli di ispirazione scientifica, creazione di modelli e rappresentazioni, narrazioni e giochi di ruolo, i bambini possono scoprire i box -idea di Ad/venturaLab. Studenti animatori e specialisti coinvolgono i giovanissimi all’interno di 4 box-idea, scienza, arte, movimento, gioco, trasformandoli in piccoli scienziati e attori delle loro scoperte.

Un Tempo d’Estate al centro della città, all’interno della splendida cornice dei giardini della Scuola Madonna dell’Asilo di Vasto. Ogni mercoledì di giugno e luglio, dalle 10.00 alle 12.00, gli Ad/VenturaLab propongono esperienze laboratoriali, con una declinazione maggiormente ludico-ricreativa nello spirito delle attività estive.

Un Tempo d’ Estate nei venerdì pomeriggio di luglio e agosto, quando i laboratori si svolgeranno presso il Museo di Palazzo d’Avalos.

Un Tempo d’estate per gli adulti, con le Sinestesie, il 9 agosto nei giardini di Palazzo d’Avalos, tra neuroscienza, musica e danza.

Un Tempo d’ Estate per tutti, con la Scienza creativa nei castelli, negli hotel, nei village e nelle piazze abruzzesi e molisane.

Un Tempo d’Estate a settembre con Scienza dell'onda e della vela, per scoprire i segreti del mare e il fascino di una delle più antiche e meravigliose arti dell’uomo: la navigazione a vela.

Un’estate all’insegna della scienza e dell’arte dunque, per lavorare e divertirsi, per dare alle vacanze il fresco sapore dell’intrattenimento intelligente. Le iniziative sono ideate e organizzate da VastoScienza, Centro Culturale di Scienza e Arte. Per maggiori informazioni e dettagli sul programma estivo, per prenotazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 328 3812156 o scrivere a vastoscienza@libero.it.

Rosa Lo Sasso