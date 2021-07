Il centrosinistra di San Salvo ritrova l'unità nella battaglia contro la riapertura al traffico di piazza San Vitale. Per la prima volta dalle elezioni comunali del maggio 2012, i partiti d'opposizione convergono su un unico documento: un comunicato congiunto in cui censurano la decisione dell'amministrazione comunale di centrodestra di rendere accessibile alle auto la piazza antistante la chiesa del patrono. Come già accaduto nelle scorse settimane, è la viabilità il principale terreno di scontro politico a San Salvo.

"Apprendiamo con forte scoramento dell'ordinanza municipale che dispone la riapertura al transito e al parcheggio veicolare in Piazza San Vitale. Ci chiediamo inoltre quali siano le attività commerciali che richiedono un continuo ricambio dei veicoli in sosta, soprattutto negli orari di lavoro al mattino", affermano Italia dei valori, Partito democratico, Partito socialista, Sinistra ecologia e libertà e San Salvo democratica.

"Ribadiamo la nostra netta contrarietà a tale provvedimento, che investe il cuore della nostra città: è un insensato imbarbarimento e uno schiaffo alla funzione aggregante che la piazza dovrebbe rivestire in una città che già per sua natura e storia si presenta disomogenea e disgregata.

La politica dovrebbe lavorare per creare senso di appartenenza e identità: non si può sempre asservire tutto all'utile.

Noi partiti del centrosinistra Idv, Pd, Psi, Sel, Ssd chiediamo all'amministrazione comunale di ripensarci e di elaborare strategie più congruenti con le reali esigenze della comunità che richiederebbero spazi culturali e ricreativi ben attrezzati per incontrarsi, condividere, stare insieme".

Il centrosinistra rivendica la scelta di pedonalizzare il cuore della città antica: "Auspichiamo che il sindaco resti fedele al suo programma elettorale e non faccia regredire di trenta anni questa città.