Il quotidiano I Fatti del Nuovo Molise non è più in edicola. La crisi dell'editoria cartacea colpisce inesorabilmente anche il giornale che dal 1996 (con una pausa nell'estate 2010) a oggi ha raccontato ai suoi lettori gli avvenimenti del Molise e del Vastese.

"In edicola virtualmente": così si intitola l'editoriale di commiato scritto oggi dal direttore, il vastese Pino Cavuoti, e pubblicato in prima pagina in un box evidenziato in verde nel taglio alto del giornale.

Nonostante la sospensione delle pubblicazioni, in attesa di tempi migliori, i giornalisti continueranno a scrivere e impaginare il giornale, pubblicandolo sul sito internet della testata. I lettori potranno consultarlo cliccandoci sopra e sfogliandolo in formato pdf.

Nato subito dopo la metà degli anni Novanta, il Nuovo Molise è stato fino al 2010 di proprietà dell'editore e imprenditore delle acque minerali Giuseppe Ciarrapico, che ne ha deciso la chiusura tre anni fa, quando il giornale era il più venduto nelle edicole molisane. La testata ha poi riaperto alla fine dell'estate 2010 in capo a un'altra compagine editoriale, confermando Cavuoti alla direzione e cambiando parzialmente il nome ne I Fatti del Nuovo Molise. Ma, in tutta Italia e all'estero, le vendite dei quotidiani cartacei sono in picchiata e il futuro della stampa tradizionale è in bilico. A farne le spese per prime sono le piccole testate.

Il Consiglio regionale - I consiglieri regionali abruzzesi Paolo Palomba (Centro democratico) e Giuseppe Tagliente (Pdl) annunciano di aver presentato "questa mattina in Consiglio regionale dell’Abruzzo una richiesta bipartisan di risoluzione urgente, per la prossima seduta del Consiglio, sulla vicenda della chiusura del giornale abruzzese e molisano I fatti del nuovo Molise. In essa si evidenzia la grave situazione creatasi a causa dei costi ormai insopportabili per l’ editoria locale che vede spegnere quelle che sono le voci importanti dei territori.

Siamo consapevoli che quando muore un giornale ognuno perde un poco di libertà, qui oltre che la libertà, però, viene anche a mancare una fonte di reddito per decine di giornalisti e operatori della carta stampata. Inoltre si impoverisce un intero territorio dove manca una vetrina dove far conoscere le proprie ricchezze.

Il risultato che si intende perseguire non è solo quello di scongiurare la chiusura della testata ma anche quello di stimolare l’approvazione di iniziative concrete a favore della piccola editoria. Bisogna rispettare il lavoro di tanti giornalisti che si impegnano quotidianamente per offrire una fonte di conoscenza e che spesso non hanno nemmeno il rimborso delle spese per la quotidiana sopravvivenza.

Il sottosegretario Legnini sta lavorando ad una nuova legge sull’editoria, bisogna fare in fretta, perché sono tante le testate in crisi.

Non basta la solidarietà - sottolineano Palomba e Tagliente - ci sono servizi che si deve avere il coraggio di far vivere, senza di essi saremo tutti più poveri".