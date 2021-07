Amici e conoscenti increduli dopo aver appreso la notizia della morte di Salvatore Notaro. Tatù, come lo chiamavano affettuosamente, se n'è andato all'improvviso per un malore mentre era al mare. A Vasto Marina è il terzo malessere fatale nel giro di tre anni: nel 2011 la sventura era toccata a un 53enne di Foggia, che era morto davanti agli occhi di suo figlio, lo scorso anno un 79enne di Campobasso si era accasciato a riva e non si era più rialzato.

Da ieri pomeriggio messaggi di cordoglio vengono affidati a Facebook dalle tante persone che conoscevano Salvatore Notaro. La stagione estiva è iniziata con una notizia funesta.

La guardia costiera raccomanda a tutti il rispetto di una serie di regole basilari per la balneazione sicura:

"Ai fini della immediatezza degli interventi - scrive in una nota il tenente di vascello Giuliano D'Urso, comandante dell'Ufficio circondariale di Punta Penna - si ricorda a tutti l’importanza del numero blu 1530 per le emergenze in mare, sempre attivo su tutto il territorio nazionale, servizio gratuito fondamentale per la salvaguardia della vita umana in mare.

Nell’ambito dell’attività Mare Sicuro si ricordano di seguito alcune regole fondamentali di prudenza, apparentemente scontate ma da tenere sempre a mente se si desidera trascorrere una vacanza serena:

• Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni psicofisiche;

• Anche se sei un buon nuotatore non forzare il tuo fisico;

• Dopo una lunga esposizione al sole entra in acqua gradualmente;

• Lascia trascorrere almeno tre ore dall’ultimo pasto prima di fare il bagno;

• Non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa;

• Se non sai nuotare bagnati in acque molto basse;

• Non allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la zona di sicurezza per la balneazione;

• Non allontanarti dalla spiaggia oltre i 50 m. usando materassini, ciambelle, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili;

• Evita di tuffarti dagli scogli".