Il terzo capitolo delle indennità percepite dai politici che hanno un ruolo istituzionale nel Comune di Vasto riguarda i consiglieri comunali: per loro è previsto solo il gettone di presenza alle sedute consiliari e a quelle delle commissioni.

Queste le indennità nette percepite nel 2011 dai consiglieri eletti nel maggio di quello stesso anno:

Maria Amato: 446 euro.

Elio Baccalà: 713,67.

Gabriele Barisano: 713,67.

Andrea Bischia: 683,94.

Paola Cianci: 1011,03.

Francesco Paolo D'Adamo: 267,63.

Davide D'Alessandro: 892,07.

Antonio Del Casale: 356,82.

Mario Della Porta: 533,09.

Mauro Del Piano: 624,45.

Nicola Del Prete: 826,62.

Massimo Desiati: 773,14.

Guido Giangiacomo: 802,87.

Simone Lembo: 416,31.

Luigi Marcello: 951,56.

Manuele Marcovecchio: 267,63.

Luigi Masciulli: 676,09.

Francesco Menna: 505,51.

Domenico Molino: 536,24.

Corrado Sabatini: 297,36.

Etelwardo Sigismondi: dato non riportato sul documento. "Il mio dato non c'è - precisa Sigismondi - perché è pari a zero, in quanto non percepisco gettoni di presenza dal Comune perché sono consigliere provinciale".

Maurizio Vicoli: 624,45.