Sabato 22 e domenica 23 giugno a Vasto Marina, in occasione della giornata di festa organizzata per la presenza delle prestigiose Frecce Tricolore, il marchio Dgiraffa della DGR Moda s.r.l. ha proposto due giornate di intrattenimento e promozione non solo della nuova linea di abbigliamento DgiraffaComics dedicata ai più piccoli, ma anche della collaborazione con A.R.D.A. Onlus l’Associazione di volontariato voluta da genitori di persone con sindrome di Down che opera, senza finalità speculative e di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà nel Vastese e nelle zone limitrofe.



L’associazione, attraverso i laboratori per ragazzi creati al suo interno, ha sviluppato l’esclusivo packaging del marchio DgiraffaComics ed i diretti interessati si sono riuniti intorno al fondatore della linea, Raffaele Di Giacomo, sabato pomeriggio per festeggiare la nuova collezione e mostrare a tutti gli eccellenti risultati raggiunti: una collaborazione professionale, ma soprattutto umana che riempie di gratificazione e gioia tutti i partecipanti al progetto.

Domenica, poi, intorno alle 19.00 il lungomare Cordella si è animato di tante squadre composte da bambini, ma non solo, alla ricerca dei Tesori Dgiraffa. Dal Dgiraffa Crazy Bus, infatti, è partita la Caccia Tesoro Dgiraffa che ha visto le squadre competere per i primi tre posti, risolvendo gli indizi e scovando il tesoro nascosto: un’occasione per divertirsi insieme ed inconrtrare la mascotte del marchio, Mr. Dgiraffa appunto, che in persona ha premiato i vincitori, regalato gadgets del brand ai partecipanti e scattato numerose foto con i più piccoli.

Tutte le foto degli eventi sono pubblicate sulla Pagina Facebook uffciale del marchio www.facebook.com/dgiraffamoda