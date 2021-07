Lavori in corso in casa della Virtus Cupello calcio a 5, che anche nella prossima stagione sarà impegnata nel campionato di serie C2. Manca ancora molto all'avvio della stagione sportiva 2013/2014 ma la società rossoblu si sta dando da fare per allestire una rosa di livello che possa puntare a quei playoff che nella scorsa annata sono stati sfiorati di un soffio. Organico societario confermato con il presidente onorario Giuliano Tambelli, il dirigente factotum Luigi Meninni e il dirigente accompagnatore Di Pietro. Anche nella prossima stagione la guida tecnica sarà affidata all'esperto allenatore vastese Giampaolo Porfirio. Ad oggi sono molte le conferme rispetto all'organico dello scorso anno. Nella stagione che inizierà a fine settembre ci saranno il portiere Sputore, i laterali Perazzoli, Romagnoli, Galante, Tumini, Ruggieri e Tiberio, il centrale Scafetta e il pivot Mileno.

Dopo 3 anni rientra il laterale D'Adamo e potrebbe tornare a Cupello D'Ercole, dopo l'esperienza alla Vis Lanciano. Anche per il secondo portiere Comparozzi si dovrà valutare il suo prestito dal Vasto. Potrebbe tornare nelle fila della Virtus anche Cocchini, che nella scorsa stagione ha giocato negli Scorpions Chieti. "La base dell'organico è solida e affiatata - commenta mister Porfirio - ma, se vogliamo puntare ai playoff ci servono degli innesti nei ruoli chiave. Se si sbloccassero tutte le situazioni legate ai prestiti e ai rientri potremmo essere a posto". Si dovrà lavorare anche per la creazione di un settore giovanile. Infatti, mentre nella C2 2013/2014 non ci sarà più il vincolo di schierare i giocatori fuoriquota, in quella successiva (2014/2015) ogni società dovrà disputare obbligatoriamente un campionato giovanile. Ecco quindi che il lavoro della Virtus Cupello dovrà essere impostato per tempo, così da non trovarsi impreparati quando sarà il momento di scendere in campo con i ragazzi.